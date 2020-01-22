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Spor

Avustralya Açık'ta Novak Djokovic 3. tura yükseldi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic ve kadınlarda 1 numaralı seribaşı Ashleigh Barty, 3. tura çıktı.

22.01.2020  10:27 - Güncelleme: 22.01.2020  10:27

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvaya 3. gün sabah seansında yapılan maçlarla devam edildi.

Tek erkeklerde dünya 2 numarası Novak Djokovic, ikinci turda turnuvaya özel davetle katılan Japon Tatsuma Ito karşılaştı. Sırp tenisçi, 6-1, 6-4 ve 6-2'lik setlerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Erkeklerde 6 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas, Alman rakibi Philipp Kohlschreiber'in sakatlığı nedeniyle karşılaşmaya çıkmaması üzerine 3. tura yükseldi.

- 15 yaşındaki Gauff 3. turda

Tek kadınlarda dünya 74 numarası Rumen Sorana Cirstea ile karşılaşan 15 yaşındaki ABD'li Coco Gauff, 2 saat 6 dakika süren mücadeleyi 4-6, 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-1 kazanarak bir üst tura çıktı.

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