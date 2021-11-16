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Spor

Novak Djokovic, Casper Ruud karşısında zorlanmadı

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri Yeşil Grup karşılaşmasında, 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic, 8 numaralı seribaşı Casper Ruud'u 2-0 mağlup etti.

AA16 Kasım 2021 Salı 09:17 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 09:17
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Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nin ikinci gününde Novak Djokovic, Casper Ruud'u, Andrey Rublev de Stefanos Tsitsipas'ı yendi.

İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen 52. ATP Finalleri'nin 2. günü tamamlandı.

Yeşil Grup karşılaşmasında, 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile 8 numaralı seribaşı Casper Ruud korta çıktı.

Turnuvayı 5 kez kazanan Sırp raket Djokovic, Norveçli rakibini 7-6 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

RUBLEV, TSİTSİPAS'I 2 SETTE GEÇTİ

Grubun diğer mücadelesinde 4 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas ile 5 numaralı seribaşı Andrey Rublev karşılaştı.

Rus tenisçi Rublev, 2019 şampiyonu Yunan rakibi karşısında 6-4'lük setlerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Turnuvada yarın Kırmızı Grup'ta Daniil Medvedev-Alexander Zverev ve Matteo Berrettini-Hubert Hurkacz karşılaşmaları oynanacak.

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