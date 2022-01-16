Novak Djokovic sınır dışı ediliyor

Teniste tek erkekler sıralamasında bir numaralı raket Sırp Novak Djokovic'in Avustralya'da kalıp kalamayacağı açıklandı.
Avustralya Mahkemesi, Novak Djokovic'in vizesini iptal etti. Djokovic bu kararın ardından sınır dışı edilmek zorunda kalacak. Avustralya yasalarına göre, dava üç hakim tarafından görüldüğü için kararın temyiz yolu bulunmuyor.
Novak Djokovic, Avustralya vizesinin ikinci kez iptaline karşı açtığı davayı kazanamadı. Sırp raket, Avustralya Açık'ta yer alamayacak.
Aşı karşıtı olan ve tıbbi muafiyet belgesi geçersiz sayıldığı için ülkeye girmek üzereyken havalimanında gözaltına alınan Sırp tenisçi, günlerce bir otel odasında gözaltında tutulmuş ve vizesi iki defa iptal edilmişti. Djokovic'in avukatları, Avustralya hükümeti tarafından ünlü tenisçinin vizesi ikinci kez iptal edildikten sonra kararın kaldırılması için mahkemeye başvurmuştu.