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Spor

Novak Djokovic sınır dışı ediliyor

Avustralya Mahkemesi, Novak Djokovic'in vizesinin iptalini onayladı.

16 Ocak 2022 Pazar 10:03 - Güncelleme: 16 Ocak 2022 Pazar 10:06
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Teniste tek erkekler sıralamasında bir numaralı raket Sırp Novak Djokovic'in Avustralya'da kalıp kalamayacağı açıklandı.

SINIR DIŞI EDİLECEK

Avustralya Mahkemesi, Novak Djokovic'in vizesini iptal etti. Djokovic bu kararın ardından sınır dışı edilmek zorunda kalacak. Avustralya yasalarına göre, dava üç hakim tarafından görüldüğü için kararın temyiz yolu bulunmuyor.

AVUSTRALYA AÇIK'TA YER ALAMAYACAK

Novak Djokovic, Avustralya vizesinin ikinci kez iptaline karşı açtığı davayı kazanamadı. Sırp raket, Avustralya Açık'ta yer alamayacak.

NE OLMUŞTU?

Aşı karşıtı olan ve tıbbi muafiyet belgesi geçersiz sayıldığı için ülkeye girmek üzereyken havalimanında gözaltına alınan Sırp tenisçi, günlerce bir otel odasında gözaltında tutulmuş ve vizesi iki defa iptal edilmişti. Djokovic'in avukatları, Avustralya hükümeti tarafından ünlü tenisçinin vizesi ikinci kez iptal edildikten sonra kararın kaldırılması için mahkemeye başvurmuştu.

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