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Novak Djokovic'ten 5. şampiyonluk

Wimbledon Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde, 2 numaralı seribaşı Roger Federer'i 3-2 yenen 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic şampiyon oldu.

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Wimbledon Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde, 2 numaralı seribaşı Roger Federer'i 3-2 yenen 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic şampiyon oldu.

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