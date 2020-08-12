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Spor

N'Sakala: ''Bu ailenin parçası olmaktan mutluyum''

Geçtiğimiz sezon Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen bu sezon Beşiktaş'a transfer olan Fabrice N'Sakala transferi sonrası açıklamalarda bulundu.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 23:22 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 23:23
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Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan transfer ettiği Fabrice N'Sakala, transferi sonrası Beşiktaş'a gelmesini ve gelecek sezonu değerlendirdi.

N'Sakala açıklamasında; "Bu ailenin bir parçası olmaktan mutluyum. İyi futbolcuların olduğu bir ortama geldim. İlk maçımız zor bir maç olacak." dedi.

PAOK maçını değerlendiren sol bek oyuncusu; "İyi bir takımımız var. Konsantrasyonumuz yüksek. Bu da maça olumlu yansıyacaktır." dedi.

"UMARIM DAHA İYİLERİNİ YAPARIZ"

Sergen Yalçın'la tekrar çalışması hakkında N'Sakala; "Onunla birlikte tekrar birlikte olmak çok güzel. Alanya'da çok güzel işler yaptık. Umarım burada aynılarını hatta daha iyilerini yapacağız." dedi.

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