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Spor

N'Sakala Göztepe maçında yok

Trabzonspor maçında ikinci sarıdan kırmızı kart gören sol bek oyuncusu N'Sakala, takımının bu hafta oynayacağı Göztepe deplasmanında cezalı duruma düştü.

IHA25 Haziran 2020 Perşembe 16:09 - Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 16:09
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Süper Lig’in 28. haftasında Trabzonspor karşılaşmasının 76 ve 82. dakikalarında sarı kart gören Demokratik Kongolu sol bek N’Sakala takımını eksik bırakmıştı. Kırmızı kart cezalısı olan N’Sakala Süper Lig 29. haftasında deplasmanda oynanacak Göztepe maçında forma giyemeyecek. N’Sakala, bu sezon 4 sarı kart ve 2 kez de kırmızı kart görerek 3 kez cezalı duruma düştü.

ALANYASPOR BU KEZ KAZANMAK İSTİYOR

Alanyaspor, Süper Lig’in 12. haftasında sahasında oynadığı Göztepe karşılaşmasında 1-0 mağlup oldu. Turuncu yeşilli ekip, son 6 maçta 5 kez mağlup olan Göztepe karşısında bu kez kazanmak istiyor.

GÖZTEPE HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Diğer yandan Alanyaspor bu maçın hazırlıklarına dün itibariyle yaptığı idmanla başladı. Alanyaspor Göztepe maçı hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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