20 Nisan 2020 Pazartesi 17:22 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 17:22

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, A Spor'a Erol Bulut ve N'Sakala transferi iddialarını yorumladı.

"HANGİ TAKIMSA CEPHE ALACAĞIZ"

NSakala için Fenerbahçe ve Beşiktaş iddiası var. Biz tam oyuncuyla anlaşmak üzereydik ta ki bazı takımların devreye girmesine kadar. Onun teklifini kabul etmiştik ama sonra oyuncu geri adım attı. Bunu sezon sonu göreceğiz ve o takıma cephe alacağız inşallah.

SEZON SONU CEVAP VERİRİZ

"Biz bir ilçe takımıyız. Burada oyuncuyla anlaşmışken geri adım atılıyorsa ve bazı unsurlar devreye giriyorsa sezon sonu bakacağız. Yanlış yapan varsa ki inşallah öyle bir şey yoktur, cevabını da veririz. Biz kimsenin oyuncusuyla görüşmüyoruz. Bu doğru olmaz. Bizden Göztepe'ye giden Gassama vardı, biz anlaşamayınca devreye girdiler, öyle olmalı. Şu an gerçek yok ama bakalım duyduklarımız doğru mu göreceğiz."

"5 GÜN GEÇTİ BENİ ARAMADI"

Emre Akbaba gibi, Merih gibi Vagner Love transferi gibi biz zaten bu konulara açığız. Ama anlaşırken olursa doğru olmaz. Bir kulüp başkanımıza bunu sordum ama haberim yok dedi aradan 5 gün geçti aramadı. Öyle olursa bizden en ağır cevabı alır, şu an sessiz kalıyorum. Bir de etik var, Alanyaspor oyuncusuna en tepeden bir teklif gelirse burada kalacak değil ama düşünceler çok önemli. Antrenörlerin bir takımda oynarken konuşması doğru değil.

FENERBAHÇE YAPMAZ

"Fenerbahçe'nin böyle bir şey yaptığını düşünmüyorum, Ali Koç başkanım bana söylerdi bir şey olsa"

EROL BULUT VE FENERBAHÇE İDDİASI

Erol hocamla bugün de konuştuk. Herhangi bir teklif, Fenerbahçe'den de teklif almadığını söyledi Sezon sonuna kadar sözleşmesi var. Ali Koç da çok değerli başkanımız, beni arayıp konuşulanların dedikodu olduğunu da söyledi. Ben de başkanım aramızda konuşmadıysak gerçek değildir dedim. Aynen öyle dedi. Şu kulübe müsaade edildi deniyor sürekli. Öyle bir şey yok. Eğer hocamıza büyük bir takımdan ya da yurt dışından teklif gelirse biz sözleşmesi olsa dahi önünü açarız zaten. Bunu defalarca konuşmanın mantığı yok.