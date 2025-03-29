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Spor

Nurettin Açıkalın: Kazanacağımıza inanıyorduk ve bunu başardık

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Hatayspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Açıkalın, 'Kazanmak istiyorduk, kazanacağımıza inanıyorduk ve bunu başardık. Çok mutluyuz' dedi.

IHA29 Mart 2025 Cumartesi 10:08 - Güncelleme:
Nurettin Açıkalın: Kazanacağımıza inanıyorduk ve bunu başardık
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Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Hatayspor galibiyeti ile ilgili olarak "Şehrimize bir bayram hediyesi oldu" dedi.

Süper Ligin 29. haftasında Hatayspor'u farklı mağlup eden Kayserispor'da yüzler gülüyor. Kayserispor, aldığı bu galibiyet ile puanını 30'a yükseltti.

Kümede kalma adına önemli bir engeli aşan sarı kırmızılı takımda moraller yükselirken başkan Nurettin Açıkalın, farklı galibiyetin bayram hediyesi olduğunu söyledi. Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, "Kazanmak istiyorduk, kazanacağımıza inanıyorduk ve bunu başardık. Çok mutluyuz. Uzun zaman sonra bu kadar net bir skor aldık. Şehrimize bir bayram hediyesi oldu. Ama unutmayalım ki, sadece bir maç kazandık. Önümüzde hâla zorlu maçlar var. Adana Demirspor maçını da kazanmak için aynı ciddiyet ile hazırlanacağız" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun maç saati uygulaması ile ilgili olarak da konuşan başkan Açıkalın, "Maçın saati nedeniyle birtakım eleştiriler vardı. Bugün de gösterdik ki sabah namazından sonra da oynarız. Kimsenin endişesi olmasın. Takımımızı sergilediği performanstan ötürü, taraftarımızı desteğinden ötürü canı gönülden kutluyorum" yorumunda bulundu.

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