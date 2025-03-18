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Spor

Nurettin Açıkalın: Rakiplerimize değil, maçlarımıza bakacağız

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, kümede kalacaklarına inandıklarını söyleyerek, 'Rakiplerimizin ne yaptığına değil, kendi maçlarımıza bakacağız. Maçlarımızı kazanıp kümede kalacağız' dedi.

IHA18 Mart 2025 Salı 12:47 - Güncelleme:
Nurettin Açıkalın: Rakiplerimize değil, maçlarımıza bakacağız
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Süper Lig takımlarından Kayserispor'da başkan Nurettin Açıkalın, hedeflerine ulaşacaklarına inandıklarını söyledi. Gaziantep deplasmanında takımının iyi oynadığını ancak gol atamayınca galip gelemediklerini söyleyen Başkan Nurettin Açıkalın, "Bazen olmayınca olmuyor. Galip gelmek adına pozisyonları bulduk Ama golü atamadık ve yenildik" dedi.

Kayserispor'un çok önemli maçları olduğunun altını çizen Başkan Nurettin Açıkalın, "Rakiplerimizin durumuna değil, kendi maçlarımıza bakacağız. Biz kazandığımız sürece hiç sıkıntı görmüyorum. Kümede kalan takımlar arasında oluruz. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Özellikle iç sahada oynayacağımız 5 final maçı var. Bunları kazandığımız zaman sıkıntı olmaz" diye konuştu.

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