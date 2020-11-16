Nuri Şahin: Rekorumu Borussia Dortmund'dan birinin kırması beni mutlu ediyor

16 Kasım 2020 Pazartesi 23:18 - Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 23:18

Kariyerini Antalyaspor'da sürdüren Nuri Şahin, Alman ekibi Borussia Dortmund'la kariyerinin en parlak günlerini yaşamıştı. Deneyimli orta saha, Sarı-Siyahlıların yeni yıldız adayı Youssoufa Moukoko'yu değerlendirdi.

Almanya'da federasyonun getirdiği kuralla birlikte artık 16 yaşını dolduran oyuncular da A takımla sahaya çıkabilecek. Bu karar değişikliği sonrası Moukoko'nun en genç oyuncu rekorunu kırması bekleniyor.

"U-19 SEVİYESİ ONUN İÇİN ÇOK KOLAY"



Nuri Şahin açıklamasında; "Yeni kural çıkınca 'en genç oyuncu' rekorumun kırılacağını anladım. Bizim takımdan birinin kıracak olması beni mutlu ediyor. Youssoufa şimdi bir üst seviyeye adımını atmalı. U-19 seviyesi onun için çok kolay." dedi.

32 yaşındaki Nuri Şahin, Borussia Dortmund formasıyla 16 yaş 11 aylıkken çıktığı maçla halen Bundesliga'nın en genç oyuncusu rekorunu elinde tutuyor.