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Spor

Nuri Şahin: Rekorumu Borussia Dortmund'dan birinin kırması beni mutlu ediyor

Milli futbolcu Nuri Şahin, Borussia Dortmund'un yeni süper yıldız adayı Youssoufa Moukoko'yu değerlendirdi.

16 Kasım 2020 Pazartesi 23:18 - Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 23:18
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Kariyerini Antalyaspor'da sürdüren Nuri Şahin, Alman ekibi Borussia Dortmund'la kariyerinin en parlak günlerini yaşamıştı. Deneyimli orta saha, Sarı-Siyahlıların yeni yıldız adayı Youssoufa Moukoko'yu değerlendirdi.

Almanya'da federasyonun getirdiği kuralla birlikte artık 16 yaşını dolduran oyuncular da A takımla sahaya çıkabilecek. Bu karar değişikliği sonrası Moukoko'nun en genç oyuncu rekorunu kırması bekleniyor.

"U-19 SEVİYESİ ONUN İÇİN ÇOK KOLAY"

Nuri Şahin açıklamasında; "Yeni kural çıkınca 'en genç oyuncu' rekorumun kırılacağını anladım. Bizim takımdan birinin kıracak olması beni mutlu ediyor. Youssoufa şimdi bir üst seviyeye adımını atmalı. U-19 seviyesi onun için çok kolay." dedi.

32 yaşındaki Nuri Şahin, Borussia Dortmund formasıyla 16 yaş 11 aylıkken çıktığı maçla halen Bundesliga'nın en genç oyuncusu rekorunu elinde tutuyor.

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