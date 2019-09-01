Almanya Bundesliga'da üçüncü hafta karşılaşmasında Werder Bremen, Augsburg'u ağırladı.

Weserstadion'da oynanan mücadele, Werder Bremen'in 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Bremen'e galibiyeti getiren golleri 6. ve 67. dakikalarda Yuya Osako ve 21. dakikada Joshua Sargent kaydetti. Augsburg'un gollerini ise 12. ve 46. dakikalarda Ruben Vargas attı.

Augsburg'da Stephan Lichtsteiner, 23. ve 34. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonucu kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Milli futbolcumuz Nuri Şahin, Werder Bremen formasıyla 90 dakika sahada kaldı ve Joshua Sargent'in golünde asisti yapan isim oldu.

Werder Bremen, bu sonuçla üçüncü hafta itibariyle ilk galibiyetini aldı. Augsburg ise 1 puanda kaldı.

Werder Bremen, Bundesliga'nın dördüncü haftasında Union Berlin'e konuk olurken, Augsburg, Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak.