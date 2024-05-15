İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mayıs 2024 Çarşamba / 8 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2363
  • EURO
    35,0032
  • ALTIN
    2450.2
  • BIST100
    10201.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Nurkic'ten Draymond'a: Görüyorum ki halen yardıma ihtiyacı var
Spor

Nurkic'ten Draymond'a: Görüyorum ki halen yardıma ihtiyacı var

Phoenix Suns pivotu Jusuf Nurkic, Golden State Warriors'ın forveti Draymond Green'in 'Suns'ın pivotu yok' ifadesine cevap verdi.

15 Mayıs 2024 Çarşamba 16:06 - Güncelleme:
Nurkic'ten Draymond'a: Görüyorum ki halen yardıma ihtiyacı var
ABONE OL

Nurkic ile Green arasında süregelen çekişme, Nurkic'in Green'in 'Inside The NBA'de Suns'ın pivot eksikliğine ilişkin son yorumlarına karşılık vermesiyle bir kez daha alevlendi.

Nurkic alaycı bir şekilde Green'in eski takım arkadaşı Kevin Durant'e olan takıntısından bahsederek, Warriors forvetinin Durant'in 2019'da Golden State'ten ayrılmasından dolayı hala üzgün olduğunu ima etti:

"Görüyorum ki bu kardeşin halen yardıma ihtiyacı var. AKLI HALEN KD'de. Draymond'ın 'bitmiş' olduğu gerçeği hoşuna gitmemiş."

İkili arasındaki atışmalar, geçtiğimiz Aralık ayında Green'in Nurkic'in kafasına vurmasından beri başlamış ve sonrasında her iki oyuncu da birbirine sert eleştirilerde bulunmuştu.

Nurkic, Green'i şiddet içeren eylemleri için yardıma ihtiyaç duymakla suçlamış, Draymond ise Suns pivotuna şimdiye kadarki en kötü playoff galibiyet yüzdesine sahip

  • Phoenix Suns
  • Jusuf Nurkic
  • pivot

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.