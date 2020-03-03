''Nürnberg'de çok mutluyum ve kalmak istiyorum''

03 Mart 2020 Salı 18:39 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 18:42

Fenerbahçe tarafından geçtiğimiz sezon 2,6 milyon avro bonservis bedeli ile FC Zürich'ten transfer edilen Michael Frey, Sarı-Lacivertlilerde hayal kırıklığı yaşatmıştı.

Kariyerine Bundesliga 2 ekiplerinden FC Nürnberg'de kiralık olarak devam ediyor. Sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek olan İsviçreli forvet, Alman ekibinde kalmaya sıcak bakıyor.

"BURADA İNANILMAZ MUTLUYUM"

Alman basınından Bild gazetesine konuşan 25 yaşındaki futbolcu; "Buradaki taraftarlar, takım arkadaşlarım ve teknik ekip tarafından Nürnberg'in gerçekten bir parçası olarak görüldüğümü hissediyorum. Antrenmanlara geldiğim her gün benim için keyifli oluyor. Buraya geldiğime %100 değdi ve kesinlikle benim için doğru adımdı. Burada inanılmaz mutluyum" dedi.

"FREY İÇİN TEMASTA OLAN TEK KULÜP DEĞİLİZ"

FC Nürnberg'in Sportif Direktörü Robert Palikuca Frey'in Nürnberg'de kalma ihtimali ile ilgili; "Fenerbahçe ile görüşmeden, Frey ve menajeri ile görüşme yapmanın anlamı yok. Frey için temasta olan tek kulüp olmadığımızı da biliyoruz" dedi.

Michael Frey'in FC Nürnberg ile olan kiralık sözleşmesi 20 Haziran 2020'de sona eriyor. Eğer FC Nürnberg oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmak isterse; Sarı-Lacivertlilere 3 milyon avro ödemesi gerekecek.

İsviçreli forvetin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2022'ye kadar sürdüğü için, Alman ekibinin bir sene daha kiralama yoluna gitmesi en olası senaryo gibi görünüyor.

"HER ŞEY BENİM ELİMDE DEĞİL"

Michael Frey konuyla ilgili; "Bu konu hakkında konuşmak için erken. Nürnberg'de daha uzun süreler oynayacağıma inanıyorum ve burada kendimi rahat hissediyorum. Ancak her şey benim elimde değil. Transfer için başka onaylar da gerekiyor" dedi.

Michael Frey'in formasını giydiği FC Nürnberg şu anda Almanya Bundesliga 2'de mücadele ediyor. Nürnberg, ligde 13. sırada bulunuyor.

25 yaşındaki forvet, bu sezon takımı ile 20 lig maçına çıktı. Frey, bu maçlarda takımına 4 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

(Sporx)