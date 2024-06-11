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Spor

Nürnberg'in yeni hocası Miroslav Klose oldu

Almanya Bundesliga ekiplerinden Nürnberg'te teknik direktörlük görevine 46 yaşındaki Miroslav Klose getirildi.

11 Haziran 2024 Salı 13:25 - Güncelleme:
Nürnberg'in yeni hocası Miroslav Klose oldu
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Nürnberg'te teknik direktörlük görevine Miroslav Klose getirildi.

Klose, imzayı atmasının ardından, "Gelenek, tutku ve harika taraftarlar... Bunların hepsi futbolda sevdiğim ve Nürnberg ile bağdaştırdığım şeyler. Bu nedenle burada antrenörlük olma fırsatı bana heyecan veriyor. Kulübün altyapı çalışmalarıyla harika bir temeli var ve biz de bunu geliştirmek istiyoruz. Şimdi harekete geçme, çalışmaya başlama ve sezonu doğru yolda ilerletme zamanı." ifadelerini kullandı.

46 yaşındaki Klose daha önce Almanya ve Bayern Münih'te yardımcı antrenörlük görevlerini yürütmüş, Bayern Münih U17 ve Altach'ın teknik direktörlüğünü yapmıştı. Klose, kısa bir dönem de Bayern Münih'in kulüp temsilcisi olarak görev yapmıştı.

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