Son Dakika Haberleri 12

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Nwakaeme, Galatasaray maçından sonra dükkanı kapattı

Trabzonspor'u sezon başında İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva'dan transfer ettiği Nwakaeme, bordo-mavili ekipte forma şansı bulmakta zorlanıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kritik Galatasaray maçına ilk 11'de başlayan ve 2 gol, 1 asistlik performansıyla yıldızlaşan Anthony Nwakaeme, daha sonra gösterdiği performansla gözden düştü. 

1-0 kaybedilen Alanya maçında 64 dakika sahada kalan Nijeryalı futbolcu, Göztepe karşılaşmasında ise sadece 17 dakika süre aldı.

29 yaşındaki oyuncu, daha sonra oynanan Kasımpaşa ve Akhisar maçlarında ise kulübede oturdu.

Tecrübeli oyuncu, milli ara sonrasında tekrardan formasına kavuşmayı hedefliyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Darbecilerin yeni katliam görüntüleri ortaya çıktı

Darbecilerin yeni katliam görüntüleri ortaya çıktı

Ballon d'Or için adaylar belli oluyor

Ballon d'Or için adaylar belli oluyor

İşte geleceğin yıldızı 60 futbolcu! Listede iki Türk futbolcu da var

İşte geleceğin yıldızı 60 futbolcu! Listede iki Türk futbolcu da var

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA