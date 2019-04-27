Nwakaeme gizli golcü
Karaman, son 6 maçta 6 gol atan 30 yaşındaki Nijeryalı yıldızı, Kadıköy’de sol açıkta kullanacak. Nwakaeme de Fenerbahçe’ye gol atmayı hedefliyor.
- Star Spor
SON haftalardaki çıkışını Fenerbahçe deplasmanında da devam ettirmek isteyen Trabzonspor’da Teknik Direktör Ünal Karaman’ın hücum hattında Hugo Rodallega’dan sonra en büyük silahı Anthony Nwakaeme olacak. Karaman, ilk sezonunda hem Beşiktaş hem de Galatasaray’a gol atan Nijeryalı oyuncuyu, hücum hattının solunda gizli forvet olarak kullanacak. Şu ana kadar 10 gol ve 7 asisti olan 30 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe’yi de boş geçmemeyi hedefliyor. Karadeniz ekibi, Nwakaeme’nin rakip ağları havalandırdığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alırken hiç mağlup olmadı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.