Nwakaeme gizli golcü

SON haftalardaki çıkışını Fenerbahçe deplasmanında da devam ettirmek isteyen Trabzonspor’da Teknik Direktör Ünal Karaman’ın hücum hattında Hugo Rodallega’dan sonra en büyük silahı Anthony Nwakaeme olacak. Karaman, ilk sezonunda hem Beşiktaş hem de Galatasaray’a gol atan Nijeryalı oyuncuyu, hücum hattının solunda gizli forvet olarak kullanacak. Şu ana kadar 10 gol ve 7 asisti olan 30 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe’yi de boş geçmemeyi hedefliyor. Karadeniz ekibi, Nwakaeme’nin rakip ağları havalandırdığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alırken hiç mağlup olmadı.