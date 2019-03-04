Nwakaeme: Gol attığım için mutluyum ama sonuç için üzgünüm

Trabzonspor'un 2 golünü de atan Anthony Nwakaeme, şu sözleri kullandı:

''ÇOK RAHAT BİTİREBİLİRDİK''

''Gol attığım için mutluyum ama sonuç için üzgünüm. Futbol böyle bir oyun. 90 dakika mücadele ediyorsun ama olmayabiliyor. 2-0 öndeyken, topun bizde olmasını sağlayıp çok rahat maçı bitirebilirdik belki.''