Nwakaeme: Gol attığım için mutluyum ama sonuç için üzgünüm
Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme, 2-2 biten Kasımpaşa maçının ardından konuştu.
Trabzonspor'un 2 golünü de atan Anthony Nwakaeme, şu sözleri kullandı:
''ÇOK RAHAT BİTİREBİLİRDİK''
''Gol attığım için mutluyum ama sonuç için üzgünüm. Futbol böyle bir oyun. 90 dakika mücadele ediyorsun ama olmayabiliyor. 2-0 öndeyken, topun bizde olmasını sağlayıp çok rahat maçı bitirebilirdik belki.''
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