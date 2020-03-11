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Spor

Nwakaeme: ''Hedefimiz 3 puandı, kazanmaya devam etmeliyiz''

Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme, Yeni Malatyaspor maçı sonrasında konuştu.

11 Mart 2020 Çarşamba 23:00 - Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 23:00
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Trabzonspor'un yıldız isimlerinden Anthony Nwakaeme, Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından konuştu.

Maçı değerlendiren Nijeryalı oyuncu, "Bizim için çok önemli bir 3 puan. Kazanmaya devam etmeliyiz. Böyle rakiplere karşı oynamak zordur, rakibimiz son dönemlerde sıkıntılı bir dönem geçiriyordu. Böyle takımların sahalarında oynamak her zaman zordur. Buraya geliş amacımız 3 puandı. Şimdi Başakşehir maçına hazırlanacağız." dedi.

Taraftarlara mesaj yollayan 30 yaşındaki futbolcu, "Taraftarlarımız hangi deplasman maçı olursa olsun gelip destek veriyorlar. Biz burada taraftarlarımız adına, onlara mutluluk verebilmek adına çalışıyoruz. Onların desteğine her zaman ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

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