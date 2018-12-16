Nwakaeme: Tanrı bizi bu dünyaya gönderdiyse, yaptığımız şeylerden sonra şükretmeliyiz
Trabzonspor'un orta saha oyuncularından Ogenyi Onazi ve Anthony Nwakaeme Beşiktaş maçı sonrası konuştu.
Trabzonspor'un Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Ogenyi Onazi açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ın ilk golünde topun kendisine çarparak ağlara gitmesi hakkında görüşü istenen Ogenyi Onazi, "Böyle pozisyonlar futbolda var. Bir önceki pozisyonda topu uzaklaştırdım ama bir sonraki pozisyonda top yüzüme çarptı ve gol oldu. Futbolda bunlar oluyor." dedi.
Galibiyeti kaçırdıklarını vurgulayan Onazi, "Buradan üzgün ayrılıyoruz. Buraya galibiyet için gelmiştik. Galibiyete de çok yakındık. Ama maç içerisinde beklemediğiniz olaylar geliyor. Kaptınımız Sosa çıkınca zorlandık. Bu bizim istediğimiz bir skor değildi. Önümüzdeki hafta için sıkı çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
NWAKAEME'NİN AÇIKLAMALARI...
Karşılaşmayı değerlendiren Anthony Nwakaeme, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Ne Beşiktaş ne de bizim için kolay bir maç olmadı. Sosa'nın çıkmasını beklemiyorduk, bu bizi zorladı. Sonrasında karşılıklı pozisyonlar oldu. Kazanabilirdik ama olmadı." dedi.
Attığı güzel golün ardından sevinç anıyla ilgili de sorulan soruya yanıt veren Anthony Nwakaeme, "Tanrı bizi bu dünyaya gönderdiyse, yaptığımız şeylerden sonra onu hatırlamalıyız ve şükretmeliyiz. Ben de bunu yaptım." açıklamasını yaptı.
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