Nwakaeme taraftarlara söz verdi
Nwakaeme bu sezon futboluyla büyülemeye devam etse de henüz gol ve asist gerçekleştiremedi.
- Fotomaç
Geçen sezon 11 gol ve 10 asistle skora en çok katkı yapan oyuncu olan Anthony Nwakaeme bu sezon futboluyla büyülemeye devam etse de henüz gol ve asist gerçekleştiremedi.
Nijeryalı yıldız teknik direktör Ünal Karaman ile özel bir görüşme yaparken, ikilinin bu konuyu konuştuğu belirlendi. Nwakaeme'nin Gençlerbirliği maçıyla birlikte gollerine de başlama sözü verdiği öğrenildi.
Taraftarların sevgilisi olan 30 yaşındaki oyuncu, sol kanattan atakları yönlendirmeye devam ederken, gol için de artık daha çok çaba harcayacak.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.