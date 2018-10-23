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Nwakaeme'de kas yaralanması Onazi ise takımdan ayrı çalışacak

Trabzonspor, Nwakaeme ve Onazi'nin sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

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Bordo mavili kulüpten yapılan açıklama şöyle:

Kulüp doktorumuz Hakan Bozdoğan, oyuncularımız Anthony Nwakaeme ve Ogenyi Onazi'nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

BB Erzurumspor maçı sonrası sağ kasık kasında (adduktor) ağrı hisseden Onazi ve yine aynı şikayetle maç kadrosundan çıkartılan Anthony Nwakaeme'nin gerekli muayenelerinin yapıldığını belirten Bozdoğan, "Bu sabah çekilen MR sonuçlarına göre; Nwakaeme'de birinci derece kas yaralanması tespit edildi. Oyuncumuz 7-10 gün arası takım çalışmalarına katılamayacak. Onazi ise koruma amaçlı olarak iki gün boyunca takımdan ayrı olarak tedavi ve salon çalışması gerçekleştirecek" dedi.

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