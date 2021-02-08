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Spor

Nwakaeme'den Abdullah Avcı'ya övgü dolu sözler

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Nwakaeme, Yeni Malatyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup ettikleri maç sonrası yaptığı konuşmada teknik direktör Abdullah Avcı'ya övgü dolu sözler söyledi.

08 Şubat 2021 Pazartesi 22:33 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 22:33
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Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesinin ardından her şeyin olumlu anlamda değiştiğini belirten Nwakaeme, "Öncelikle takım arkadaşlarımı kutlamak istiyorum. Adım adım ilerlemeye çalışıyoruz. Trabzonspor taraftarını çok seviyorum. Onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Hocamıza teşekkür etmek ve tebrik etmek istiyorum. Onun gibi bir hocayla çalışmaktan mutluyum. Takımımıza katıldığı andan itibaren her şey değişti. Sezon başında çok iyi başlangıç yapamadık. Olduğumuz yerden mutluyuz. Bundan daha iyisini yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

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