Nyon'da dev zirve

FENERBAHÇE ile Trabzonspor bugün UEFA’da kritik zirvede zorlu bir sınav verecek. UEFA’nın İsviçre’nin Nyon kentindeki merkezinde her iki kulübün temsilcileri Finansal Fair-Play protokolü ile ilgili sunum yapacak. Toplantıya Fenerbahçe adına Başkan Ali Koç, Trabzonspor adına Başkan Ahmet Ağaoğlu ve iki kulübün yöneticileri katılacak.

YARDIMCI’DAN TAM DESTEK

Toplantıda ayrıca TFF 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı da yer alacak ve kulüplerin yanında olduğunu gösterecek. Bu toplantıdaki en önemli argüman, Türkiye Bankalar Birliği ile yapılacak anlaşma olacak. Kulüplerin, borç yapılandırmasında önlerine sürülecek koşullarla ilgili UEFA ile irtibat halinde olan TFF, yaptırımlar için talimat değişikliği üzerinde çalışıyor.

KARAR 2 AY İÇİNDE AÇIKLANACAK

Fenerbahçe Başkanı Koç, kulübün mali yapısını düzeltmek için yaptıkları çalışmaları anlatacak. Bu arada toplantıya katılacak isimlerden Trabzonspor Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, “Daha önce yaptığımız anlaşmaya son 1.5 yılda uyamadık, sözleşmenin dışına çıktık. Avrupa kupalarından men cezası almamak için uğraşacağız. Alınacak kararlar 2 ay içerisinde açıklanacak” diye konuştu.