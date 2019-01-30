15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2225
  • 6,0067
  • 221.79
  • 104.189
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Nyon'da dev zirve

UEFA ile yapılan 3 yıllık anlaşmanın sonuna gelen kulüplerin başkanları Koç ile Ağaoğlu, yapacakları sunumla ceza almamaya çalışacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

FENERBAHÇE ile Trabzonspor bugün UEFA’da kritik zirvede zorlu bir sınav verecek. UEFA’nın İsviçre’nin Nyon kentindeki merkezinde her iki kulübün temsilcileri Finansal Fair-Play protokolü ile ilgili sunum yapacak. Toplantıya Fenerbahçe adına Başkan Ali Koç, Trabzonspor adına Başkan Ahmet Ağaoğlu ve iki kulübün yöneticileri katılacak.

YARDIMCI’DAN TAM DESTEK

Toplantıda ayrıca TFF 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı da yer alacak ve kulüplerin yanında olduğunu gösterecek. Bu toplantıdaki en önemli argüman, Türkiye Bankalar Birliği ile yapılacak anlaşma olacak. Kulüplerin, borç yapılandırmasında önlerine sürülecek koşullarla ilgili UEFA ile irtibat halinde olan TFF, yaptırımlar için talimat değişikliği üzerinde çalışıyor.

KARAR 2 AY İÇİNDE AÇIKLANACAK

Fenerbahçe Başkanı Koç, kulübün mali yapısını düzeltmek için yaptıkları çalışmaları anlatacak. Bu arada toplantıya katılacak isimlerden Trabzonspor Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, “Daha önce yaptığımız anlaşmaya son 1.5 yılda uyamadık, sözleşmenin dışına çıktık. Avrupa kupalarından men cezası almamak için uğraşacağız. Alınacak kararlar 2 ay içerisinde açıklanacak” diye konuştu.

Uran-9, Rus ordusu envanterine dahil edildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Silinen WhatsApp mesajlarını okumanın yolu bulundu

Silinen WhatsApp mesajlarını okumanın yolu bulundu

AB'den anlaşmasız Brexit hamlesi

AB'den anlaşmasız Brexit hamlesi

Metin Akpınar soruşturmasında yeni gelişme

Metin Akpınar soruşturmasında yeni gelişme

Barzani'den DEAŞ tehdidi uyarısı

Barzani'den DEAŞ tehdidi uyarısı

Türkiye'den BMGK'nın Kıbrıs kararına sert tepki

Türkiye'den BMGK'nın Kıbrıs kararına sert tepki

Rusya'dan Kuzey Kore'ye gizli teklif

Rusya'dan Kuzey Kore'ye gizli teklif

HDP'lilerden teröristler için saygı duruşu

HDP'lilerden teröristler için saygı duruşu

FETÖ'ye büyük darbe: Hepsi devredildi

FETÖ'ye büyük darbe: Hepsi devredildi
 

POPÜLER HABERLER

İntihar eden vatandaşın yakınından İmamoğlu´na çok sert tepki

İntihar eden vatandaşın yakınından İmamoğlu´na çok sert tepki

Başkan Erdoğan, ünlü oyuncuları Külliye'de kabul etti

Başkan Erdoğan, ünlü oyuncuları Külliye'de kabul etti

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA