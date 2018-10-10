Nyon'dan kritik zirve

GALATASARAY Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’le görüşmek için İsviçre’ye gitti. Sarı-Kırmızılılar’ın Başkanı’nın, bugün Nyon’daki kritik zirvede Ceferin’in UEFA ile imzaladıkları 4 yıllık Finansal Fair Play (FFP) anlaşmasının UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu’na geri gönderilmesi konusunu masaya yatıracağı kaydedildi.

MASAYA OTURUNCA MEN DEDİLER!

Başkan Cengiz’e UEFA ziyaretinde Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer de eşlik edecek. Ekim ayı divan toplantısında eleştirilere cevap veren Cengiz, UEFA’nın dosyaları tekrar inceleme kararına yönelik, “UEFA Üst Kurulu’na teşekkür ederim. TFF’ye teşekkür ederim. UEFA’nın kendi içinde çatışmaları var. Masaya oturduğumuzda 17-18 kulüp vardı. En kötü sizdiniz, men dediler” ifadesini kullandı.

UEFA TAMAMEN BİZİM YANIMIZDA

UEFA’nın yanlarında olduğunu belirten Cengiz, “Belli bir grup diyor ki 3 yılda 142 milyon euro zarar etmiş, sen bunu nasıl imzalarsın? Şimdi müthiş gelir var. Ocak’tan bugüne seyirci hasılatımız 134 milyon TL. Müthiş bir takım var. UEFA buna baktı. İnşallah sizler de sahip çıkarsanız. Taraftar derken belli bir grubu söylemiyorum. UEFA ile ilgili diyeceklerim bu kadar. Yarınki sıkı görüşmelere göre açıklama yapacağız” dedi.