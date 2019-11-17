Nzonzi 1 sezon daha Galatasaray'da kalacak
SEZON başı Roma’dan kiralanan tecrübeli orta saha Nzonzi konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor.
AKŞAM
G.Saray, Roma’yla yapılan sözleşmeye, “Sezon sonu 500 bin euro ödenmesi halinde oyuncu 1 sezon daha G.Saray’da kiralık oynar” maddesini koydurmuştu. İtalyan basınındaki haberlere göre; Cim-Bom, bu maddeyi aktif hale getirerek Fransız yıldızı önümüzdeki sezon da kiralık olarak kadrosunda tutacak.
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