N’zonzi 4 maç aradan sonra 11’de

Terim, Çaykur Rize, Gaziantep FK ve Başakşehir’e karşı oynatmadığı Fransız orta saha oyuncusuna Devler Ligi’ndeki Club Brugge mücadelesinde de görev vermemişti. Cim-Bom’da sakat Emre Akbaba, Falcao, Andone, Şener Özbayraklı ve Luyindama’nın yanı sıra cezalı olan Ryan Babel de kadroda yer almadı. Adem Büyük ve Belhanda ise sarı kart sınırında maça çıktı.