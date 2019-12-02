N’zonzi 4 maç aradan sonra 11’de
Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, Steven N’zonzi’ye Süper Lig’de Beşiktaş derbisinden sonra ilk kez forma verip, Trabzon deplasmanında ilk 11’de sahaya sürdü.
- Star Spor
Terim, Çaykur Rize, Gaziantep FK ve Başakşehir’e karşı oynatmadığı Fransız orta saha oyuncusuna Devler Ligi’ndeki Club Brugge mücadelesinde de görev vermemişti. Cim-Bom’da sakat Emre Akbaba, Falcao, Andone, Şener Özbayraklı ve Luyindama’nın yanı sıra cezalı olan Ryan Babel de kadroda yer almadı. Adem Büyük ve Belhanda ise sarı kart sınırında maça çıktı.
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