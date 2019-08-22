Nzonzi 6, Seri 8 numaraya

SÜPER Lig’e Denizlispor deplasmanında aldığı mağlubiyetle giren son şampiyon Galatasaray, Konyaspor’la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor. Fıtık ameliyatı ve cezası nedeniyle Denizli’ye gitmeyen Teknik Direktör Fatih Terim’in, Türk Telekom’da oynanacak maçın 11’inde, 1’i zorunlu, 2 değişiklik yapacağı belirtildi. Tecrübeli teknik adam, Steven Nzonzi’nin kiralanması sonrası Denizli’de penaltı kaçıran kaptan Selçuk İnan’ı yedeğe çekecek. İlk maçta 6 numara pozisyonunda oynayan Seri, Selçuk’un görev yaptığı 8 numaraya geçecek, ondan boşalan 6 numara pozisyonunda yeni transfer Nzonzi yer alacak. Kondisyoner Bartali’nin yakından ilgilendiği Demokratik Kongo asıllı Fransız ön liberonun görev için hazır olduğu öğrenildi. Bu arada cezalı Marcao’nun yokluğunda stoperde Luyindama’nın partneri Ryan Donk olacak.