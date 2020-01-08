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Spor

Galatasaray'ın gözden çıkardığı Steven Nzonzi'nin yeni adresi Lyon ya da Everton olacak

Galatasaray’da kadro dışı bırakılan Nzonzi’ye son olarak Everton talip oldu. Yakın zamanda onun da yeni adresi belli olacak. Böylece hem kontenjan hem de para yükü ortadan kalkacak.

08.01.2020  11:02 - Güncelleme: 08.01.2020  11:02

SARI-KIRMIZILILAR’DA kadro dışı bırakılan Fransız oyuncu, kariyerini Londra’da sürdürmek istiyor. Nzonzi, Portekiz ve İngiltere Premier Ligi’nde Aston Villa’dan gelen transfer tekliflerini reddetti. Nzonzi, Premier Lig’de iddiası ve hedefi olan bir kulüpte forma giymek istediğini menajerlerine iletti. Fransız oyuncuya en ciddi talip olan kulüp ise Everton oldu. Ancelotti’nin, Nzonzi’nin transferini istediği ve Fransız oyuncunun Everton Kulübü ile görüşme halinde olduğu ifade edildi. Fransız oyuncuyu ülkesinden Lyon da istiyor.

(Akşam)

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