Nzonzi hesabı kesti Torino’ya yelken açtı
GALATASARAY’IN önceki gün yaptığı antrenmanı terkeden ve kadro dışı bırakılan Nzonzi gemileri yaktı...
- Star Spor
Fransız futbolcu Instagram hesabından Galatasaray ile ilgili tüm paylaşımlarını kaldırdı, profil fotoğrafını değiştirdi, ayrıca Galatasaray hesabını da takipten çıkarttı. Geride kalan 15 maçta 1288 dakika oynayan ve sadece 1 asisti bulunan Nzonzi’nin İtalyan ekibi Torino ile görüştüğü ve devre arasında büyük ihtimalle Serie A’nın yolunu tutacağı öğrenildi.
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