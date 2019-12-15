15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8147
  • 6,4658
  • 275.387
  • 110477
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Nzonzi hesabı kesti Torino’ya yelken açtı

GALATASARAY’IN önceki gün yaptığı antrenmanı terkeden ve kadro dışı bırakılan Nzonzi gemileri yaktı...

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fransız futbolcu Instagram hesabından Galatasaray ile ilgili tüm paylaşımlarını kaldırdı, profil fotoğrafını değiştirdi, ayrıca Galatasaray hesabını da takipten çıkarttı. Geride kalan 15 maçta 1288 dakika oynayan ve sadece 1 asisti bulunan Nzonzi’nin İtalyan ekibi Torino ile görüştüğü ve devre arasında büyük ihtimalle Serie A’nın yolunu tutacağı öğrenildi.

Başkan Erdoğan, Kardemir Kız AİHL öğrencilerine görüntülü mesajla başarı diledi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Göstericiler 'Humeyni Caddesi'nin tabelasını indirdi

Göstericiler 'Humeyni Caddesi'nin tabelasını indirdi

Libya'da UMH, Trablus'taki bazı bölgelerde kontrolü yeniden sağladı

Libya'da UMH, Trablus'taki bazı bölgelerde kontrolü yeniden sağladı

Nijerya'da terör örgütü 19 kişiyi öldürdü

Nijerya'da terör örgütü 19 kişiyi öldürdü

Galatasaray'a Onyekuru müjdesi!

Galatasaray'a Onyekuru müjdesi!

İklim protestocuları havaalanını işgal etti

İklim protestocuları havaalanını işgal etti

Başkan Erdoğan'dan Cezayir'e tebrik telefonu

Başkan Erdoğan'dan Cezayir'e tebrik telefonu

Galatasaray 1 puana razı oldu

Galatasaray 1 puana razı oldu

'Kanal İstanbul Boğaziçi'ni koruma, kurtarma projesidir'

'Kanal İstanbul Boğaziçi'ni koruma, kurtarma projesidir'
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan, Kardemir Kız AİHL öğrencilerine görüntülü mesajla başarı diledi

Başkan Erdoğan, Kardemir Kız AİHL öğrencilerine görüntülü mesajla başarı diledi

Pirinç tanesine İhlas suresini yazdı

Pirinç tanesine İhlas suresini yazdı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA