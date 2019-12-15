Nzonzi hesabı kesti Torino’ya yelken açtı

Fransız futbolcu Instagram hesabından Galatasaray ile ilgili tüm paylaşımlarını kaldırdı, profil fotoğrafını değiştirdi, ayrıca Galatasaray hesabını da takipten çıkarttı. Geride kalan 15 maçta 1288 dakika oynayan ve sadece 1 asisti bulunan Nzonzi’nin İtalyan ekibi Torino ile görüştüğü ve devre arasında büyük ihtimalle Serie A’nın yolunu tutacağı öğrenildi.