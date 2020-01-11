11.01.2020 13:51 - Güncelleme: 11.01.2020 13:51

Sarı-kırmızılı ekipte sezon devam ederken kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi dün Antalya kampına dahil edilmezken bu futbolcunun yerine arayışlar başladı. Aslan'ın ön libero konusunda uzun süredir gündeminde yer alan Victor Wanyama ile ilgili olarak İngiliz kulübü Tottenham ile temas halinde olduğu konuşuluyor.

Bu sezon İngiliz ekibinde sadece 24 dakika süre alan oyuncunun daha fazla şans bulabileceği bir kulübe sıcak baktığı iddia edildi.

7 SEZONDUR İNGİLTERE'DE

Wanyama, ilk üç sezon Southampton'da son 4 sezon ise Tottenham'da olmak üzere 7 sezondur İngiltere'de forma giyiyor. Kariyerinde 331 karşılaşmaya çıkan başarılı ön libero bu süreçte 25 gol atarken 7 kırmızı kart, 74 sarı gördü.

(Yeni Asır)