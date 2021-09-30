30 Eylül 2021 Perşembe 22:28 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 22:28

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Olympiakos'a 3-0 yenildikleri karşılaşmanın sonrasında konuştu.

Hatalar yapıldığını söyleyen Portekizli teknik adam, "Böyle bir mağlubiyeti açıklamak zor. Normalde yapmadığımız hatalar yaptık. Onlar ilk hatayı cezalandırdı. Basit top kayıpları yaptık. Merkezde kalabalıktılar, boşluk bulamadık. İkinci yarıya güçlü başladık. Pozisyonlar bulduk. Kalbimizle oynadık ama bir kontratakla ikinci golü buldular. Sonrası zordu. İkinci gol bizim organizasyonumuzu bozdu. Denedik ama zayıf bir deneme oldu sonrasında. Boşluklar verip üçüncü golü yedik. Zor bir maçtı. Bu 3 puanı telafi etmemiz lazım. Önümüzde pazar günü bir maç daha var. O maça hazır olmamız lazım." dedi.

Pozisyonları değerlendiremediklerini vurgulayan Pereira, "Birçok pozisyon üretip atamadık. Onlar her geldiklerinde attılar. Bu seviyelerde basit hatalar yapmamak, ilk golü yememek gerekir. Anahtar budur. Onlar ilk golü attılar. Biz daha sonra iyi oynadık ve biz iyi oynarken ikinci golü attılar. O an maç bizim için bitti." ifadelerini kullandı.