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Spor

''O benim iyi bir arkadaşım'' Joao Mario'dan Rafa Silva yorumu

Beşiktaş'ın, Benfica'dan kiralık olarak kadroya dahil ettiği Portekizli yıldız Joao Mario, kulübün YouTube kanalına transfer süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.'Beşiktaş'a transfer olmasında Rafa Silva'nın etkisinin olduğunu vurgulayan Mario,'Rafa Silva ile birçok maça çıktım ve gerçekten o benim iyi bir arkadaşım.

AA5 Eylül 2024 Perşembe 17:13 - Güncelleme:
''O benim iyi bir arkadaşım'' Joao Mario'dan Rafa Silva yorumu
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Beşiktaş'ın Portekiz temsilcisi Benfica'dan kiraladığı Joao Mario, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'la birlikte siyah-beyazlı takımın sezona harika başladığını söyledi.

Joao Mario, Beşiktaş'ın YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Joao Mario, siyah-beyazlı kulübün her yerde tanındığını belirterek, "Harika taraftarlarımız var. Arkadaşlarım Rafa Silva ve Gedson Fernandes de burada. Ayrıca önceki kulübüm Benfica'nın simgesi de kartaldı. Böylece her şey benim için çok netti." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'a geldiği için çok mutlu olduğunu aktaran Portekizli orta saha, "Buraya gelmek istedim çünkü bir değişiklik arıyordum. Beşiktaş, en başından beri çok netti. Kupalar kazanabilecek bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Başlamak için heyecanlıyım." diye konuştu.

"RAFA SİLVA İLE BİRÇOK MAÇA ÇIKTIM VE GERÇEKTEN O BENİM İYİ BİR ARKADAŞIM"

Beşiktaş'a transfer olmasında Rafa Silva'nın etkisinin olduğunu vurgulayan Mario, "Rafa Silva ile birçok maça çıktım ve gerçekten o benim iyi bir arkadaşım. O oynuyor diye tüm maçlarını izliyordum. Dolayısıyla bu sezon Beşiktaş'ı izlemeye başladım. İlk andan itibaren de bu takıma katılmak istediğime ikna oldum." şeklinde konuştu.

Beşiktaş'ın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'la ilgili görüşlerini dile getiren Mario, "Onu futbolculuk yıllarından tanıyorum. Gerçekten harika bir futbolcuydu. Sezona harika başladı ve burada muazzam işler yapıyor. Bu yüzden onun benimle ilgili fikirlerini duyacağım için heyecanlıyım." şeklinde görüş belirtti.

Joao Mario, idolünün Cristiano Ronaldo olduğunu belirterek, "Geçmişte Zidane'ı izlemekten büyük keyif alıyordum ama Cristiano Ronaldo'nun tüm kariyerini takip ettim. Hepsine bir bütün olarak baktığımda idolümün Cristiano Ronaldo olduğunu söylerdim." ifadelerini kullandı.

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