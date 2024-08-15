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Spor

O görüntü gündem olmuştu! Arda Güler-Ancelotti görüşmesinin detayları ortaya çıktı

Arda Gülerli Real Madrid, Atalanta'yı 2-0 mağlup ederek Süper Kupa'yı 6. kez kazandı. Mücadelenin ardından Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'le konuştuğu görüntü gündem olurken neler söylediği ortaya çıktı.

15 Ağustos 2024 Perşembe 10:56 - Güncelleme:
O görüntü gündem olmuştu! Arda Güler-Ancelotti görüşmesinin detayları ortaya çıktı
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Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Atalanta'yı 2-0 mağlup ederek UEFA Süper Kupa'yı 6. kez müzesine götürdü.

Maça yedek kulübesinde başlayan milli futbolcumuz Arda Güler 88. dakikada Vinicius Junior'un yerine oyuna girdi.

Geçtiğimiz sezon bonuslarla birlitke 30 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan 19 yaşındaki genç yıldız, böylece Real Madrid kariyerine bir kupa daha eklemeyi başardı.

GÖRÜŞMENİN DETAYI ORTAYA ÇIKTI!

Süper Kupa zaferi sonrası Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'le konuştuğu görüntü gündem olurken neler söylediği ortaya çıktı.

Defensa Central'de yer alan habere göre İtalyan teknik adam Süper Kupa'da yalnızca birkaç dakika süre alan Arda Güler'e sezonun devamında bu durumun böyle devam etmeyeceğini ve daha fazla süre bulacağını belirtti.

Ayrıca Mallorca maçında da daha fazla oynama şansı bulacağını çünkü bunu hak ettiğini dile getirdi.

Arda, Real Madrid'de 1 La Liga, 1 İspanya Süper Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 de UEFA Süper Kupa olmak üzere 4. kupasını kaldırdı.

Arda Güler, İspanyol ekibiyle geçen sezondan bu yana çıktığı 13 maçta 6 gol kaydetti.

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