26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,056
  • 6,7695
  • 248.744
  • 86.796
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

O kupayı istiyoruz

İspanya’nın Vitoria Gasteiz kentindeki Fernando Buesa Arena’da oynanacak müthiş final TSİ 21.30’da başlayacak ve beIN Sports 3’ten yayınlanacak. Fenerbahçe Beko ile Real Madrid ise TSİ 18.30’da üçüncülük maçı oynayacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AVRUPA basketbolunun en büyüğü bu akşam belli oluyor. THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Anadolu Efes ile CSKA Moskova karşılaşacak. İspanya’nın Vitoria-Gasteiz kentinde düzenlenen Final Four’da yarı finaldeki Türk derbisinde Fenerbahçe Beko’yu 92-73’lük skorla geçen Lacivert-Beyazlılar, tarihindeki ilk şampiyonluk için mücadele verecek.

ATAMAN ÜÇÜNCÜ KUPA PEŞİNDE

Avrupa Ligi’nde ilk kez final oynayacak olan Efes’in başarısında başrolü oynayan koç Ergin Ataman ise Saporta ve EuroChallenge kupalarının ardından en büyük kupayı da kazanmayı hedefliyor. Son 17 sezonun 16’sında Dörtlü Final’de mücadele eden CSKA Moskova ise Avrupa Ligi’ndeki 8’inci şampiyonluğunu almaya çalışacak. Final Fernando Buesa Arena’da TSİ 21.30’da başlayacak ve beIN Sports 3’ten naklen yayınlanacak.

FENER, ÜÇÜNCÜLÜK SINAVINDA

THY Avrupa Ligi’nde üst üste 5. Kez Final Four’a katılan ancak yarı finalde Efes’e kaybeden Fenerbahçe Beko ise TSİ 18.30’da CSKA’ya yenilip finale çıkamayan geçen sezonki finaldeki rakibi son şampiyon Real Madrid’le üçüncülük mücadelesi verecek. Başantrenör Zeljko Obradovic yönetiminde son yıllarda büyük bir çıkış yakalayan Sarı-Lacivertliler, 2017 yılında İstanbul’daki Final Four’da ilk şampiyonluğuna uzanmıştı

İstiklal Caddesi´nde arı paniği

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Tel Aviv'de Eurovision protestosu

Tel Aviv'de Eurovision protestosu

Binali Yıldırım, Beşiktaş'ta vatandaşlarla buluştu

Binali Yıldırım, Beşiktaş'ta vatandaşlarla buluştu

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Süper Lig'de kritik maç Trabzonspor'un

Süper Lig'de kritik maç Trabzonspor'un

Eski CIA ajanına Çin adına casusluktan hapis

Eski CIA ajanına Çin adına casusluktan hapis

Bahçeli'den 19 Mayıs paylaşımı

Bahçeli'den 19 Mayıs paylaşımı

Türkiye gurur duyulacak seviyede

Türkiye gurur duyulacak seviyede
 

POPÜLER HABERLER

İstiklal Caddesi´nde arı paniği

İstiklal Caddesi´nde arı paniği

Kapadokya’da evin altından yeraltı şehri çıktı

Kapadokya’da evin altından yeraltı şehri çıktı

Gelecek nesillerin de oynayabilmesi için topaç yapıyor

Gelecek nesillerin de oynayabilmesi için topaç yapıyor

Dünya merakla izliyor... Yunan gazeteleri bu başlıkları attı

Dünya merakla izliyor... Yunan gazeteleri bu başlıkları attı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA