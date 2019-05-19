O kupayı istiyoruz

AVRUPA basketbolunun en büyüğü bu akşam belli oluyor. THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Anadolu Efes ile CSKA Moskova karşılaşacak. İspanya’nın Vitoria-Gasteiz kentinde düzenlenen Final Four’da yarı finaldeki Türk derbisinde Fenerbahçe Beko’yu 92-73’lük skorla geçen Lacivert-Beyazlılar, tarihindeki ilk şampiyonluk için mücadele verecek.

ATAMAN ÜÇÜNCÜ KUPA PEŞİNDE

Avrupa Ligi’nde ilk kez final oynayacak olan Efes’in başarısında başrolü oynayan koç Ergin Ataman ise Saporta ve EuroChallenge kupalarının ardından en büyük kupayı da kazanmayı hedefliyor. Son 17 sezonun 16’sında Dörtlü Final’de mücadele eden CSKA Moskova ise Avrupa Ligi’ndeki 8’inci şampiyonluğunu almaya çalışacak. Final Fernando Buesa Arena’da TSİ 21.30’da başlayacak ve beIN Sports 3’ten naklen yayınlanacak.

FENER, ÜÇÜNCÜLÜK SINAVINDA

THY Avrupa Ligi’nde üst üste 5. Kez Final Four’a katılan ancak yarı finalde Efes’e kaybeden Fenerbahçe Beko ise TSİ 18.30’da CSKA’ya yenilip finale çıkamayan geçen sezonki finaldeki rakibi son şampiyon Real Madrid’le üçüncülük mücadelesi verecek. Başantrenör Zeljko Obradovic yönetiminde son yıllarda büyük bir çıkış yakalayan Sarı-Lacivertliler, 2017 yılında İstanbul’daki Final Four’da ilk şampiyonluğuna uzanmıştı