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Spor

O ligde el sıkışmak yasaklandı!

Koronavirüs nedeniyle İngiltere Premier Lig'de oyuncuların ve yetkililerin el sıkışması yasaklandı.

05 Mart 2020 Perşembe 22:53 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 22:53

Koronavirüs nedeniyle İngiltere Premier Lig'de flaş bir karar alındı.

Yapılan resmi açıklamaya göre koronavirüse önlem nedeniyle oyuncuların ve maç yetkililerin geleneksel olarak maç önü seremonisinde yaptığı el sıkışma törenine ara verildiği duyuruldu.

Bu hafta Premier Lig maçlarında el sıkışılmayacak ve bir sonraki uyarıya kadar da gerçekleşmeyecek. Oyun alanına girerken Premier Lig müziği eşliğinde sıraya girileceği ve ardından el sıkışmadan oyun alanına geçileceği bildirildi.

KLOPP'ÜN KORONAVİRÜS YORUMU

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, koronavirüs ile ilgili üst üste gelen soruların ardından tepki gösterdi.

Kendi fikrinin önemsiz olduğunu söyleyen Alman hoca, "Bu hayatta sevmediğim şeylerden biri, ciddi bir şey için futbol menajerinin fikrine önem verilmesi. Bunu anlamıyorum. Ünlü insanların virüs ile ilgili ne dediği önemsiz, benim bilgisiz insanların ne dediği önemsiz. Bu işin uzmanları insanlara 'şunu yapın, şunu yapmayın' diyecekler ve her şeyi iyi ya da kötü olacak. Teknik direktörler bunu diyemez. Ben politikadan, koronavirüsten anlamam. Neden bana soruyorsunuz ki? Ben beyzbol şapkası takan, kötü tıraşlı bir adamım" ifadelerini kullandı.

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