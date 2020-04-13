13 Nisan 2020 Pazartesi 22:00 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 22:00

Koronavirüs nedeniyle Avrupa’da futbol maçları askıya alınırken sadece Belarus‘ta devam ediyor. Ülkedeki ölüm ve vaka olaylarına karşılık lig ara vermiyor. Ancak bazı tedbirler de alınıyor. Skorer’in haberine göre; Belarus’ta futbol severlerin işini kolaylaştırmak ve biraz daha fazla evde tutabilmek için Belarus’un lig maçları Youtube üzerinden şifresiz yayınlanacak.

Bu sayede herkes dilediği gibi maçları takip edebilecek. Belarus Futbol Federasyonu tarafından alınan bu kararın bir diğer amacı da şu anda futbolsuz günler geçiren Avrupa ve dünya ülkelerine bedava bir şekilde kendi maçlarını izleterek reklam yapmak ayrıca. Bu şifresiz hamle ülkedeki boks maçlarında da uygulanacak.