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Spor

O olunca her şey güzel! Fenerbahçe'de Fred etkisi

Trendyol Süper Lig'in lideri Fenerbahçe'de en çok dikkat çeken isimlerden biri Brezilyalı orta saha oyuncu Fred oldu. Sambacı oyuncunun sakatlandığı dönemde sarı-lacivertliler bu sezon en kötü dönemini geçirmişti. Fred döndükten sonra tekrar galibiyetler gelmeye başladı.

Fanatik12 Aralık 2023 Salı 09:49 - Güncelleme:
O olunca her şey güzel! Fenerbahçe'de Fred etkisi
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Fenerbahçe'nin sezon başında yaptığı transferler arasında en dikkat çekenlerden biri, Galatasaray'ın da ilgilendiği Fred olmuştu. Brezilyalı yıldız, kısa sürede taraftarları neden heyecanlandırdığını gösterdi.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, özellikle ligde tercih edilen as kadronun vazgeçilmezi oldu. Fred zaten 12. adamın sevgililerinden biriydi ama görev yapamadığı 5 maçta, İsmail Kartal'ın sistemi için ne kadar önemli olduğu çok net bir şekilde ortaya çıktı.

SADECE TADIC ATABİLDİ

Brezilyalı futbolcu, Pendikspor maçında sakatlanarak kenara gelmiş, kasığında yırtık oluşması nedeniyle 5 karşılaşmayı kaçırmıştı. Fenerbahçe, bu sezon en kötü dönemini, Fred'in olmadığı bu mücadelelerde yaşadı. Kanarya, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Adeta şov yapan hücumdaki müthiş 4'lü Dzeko, Tadic, Szymanski ve İrfan Can da bu süreçte adeta durdu. Sadece Tadic 4 kez gol sevinci yaşadı, bunların 3'ü penaltıdan geldi. Diğer futbolcular ise ağları sarsamadı. Öte yandan savunma da dağıldı, Fenerbahçe 5 karşılaşmada kalesinde tam 12 gol gördü. Öncesinde ise Fred'in oynadığı 14 maçta Sarı-lacivertliler 8 gol yemişti.

'FABRİKA AYARLARINA DÖNDÜ

Yıldız oyuncunun Sivasspor maçında formasına kavuşmasıyla birlikte Fenerbahçe de adeta 'fabrika ayarları'na geri döndü. Kanarya, Yiğido'yu 4-1 yendi, Szymanski, İrfan ve Dzeko ağları sarstı, Tadic 2 asist yaptı. Sarı-Lacivertliler, cumartesi günü ise derbide Beşiktaş'ı müthiş bir oyunla 3-1 mağlup ederken, Dzeko, Tadic ve Szymanski ağları sarstı. Fred'li Fenerbahçe 2 maçını da kazanırken, 7 gol attı, 2 gol yedi.

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