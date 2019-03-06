'O şampiyonluklar Fenerbahçe'nin %100 hakkıdır'

F.BAHÇE’NİN 1959’dan önceki şampiyonluklarının sayılması konusundaki çalışmaları hakkında yönetici Metin Sipahioğlu açıklamalarda bulundu. Sipahioğlu konu ile ilgili şunları söyledi: Amacımız ilk etapta polemik yaratmak değil. Tek bir amacımız var. Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde oynatılmış, 1959 öncesi Türkiye şampiyonluklarımızı hak edildiği şekilde saydırmak ve onlara kulüp olarak sahip çıkmak. Mahalli veya şehir ligleriyle ilgili söylemimiz yok. Maalesef bazı kesimler tarafından bu çarpıtılmaya çalışılıyor.

HUKUKİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

F.Bahçe’nin 9 şampiyonluğu, 1959 dönemi öncesine ait, bundan ileri gelir elde edeceğiz. Bizzat TFF’nin şu anki resmi sitesine giren herkes, TFF sitesinde ilk Türkiye Şampiyonası’nın 1924’te yapıldığını ve şampiyonun Harbiye olduğu bilgisini görecektir. Bu şampiyonluklar Fenerbahçe’nin %100 hakkıdır. Bu işin 2 ayağı var. En büyük ayaklarından biri iletişim ayağı. Önce spor kamuoyunu haklı olduğumuza inandırmamız gerekiyor dedik. İletişim ayağı bu aşamada aralıksız devam ediyor. Kulüp olarak şu aşamada hukuki başvuruda bulunmadık. Çalışmalar yapılıyor ama önce bu işin iletişim ayağını Fenerbahçe Spor kulübü olarak yerine getirmemiz gerekiyor.

Akşam