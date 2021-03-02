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Spor

O soruyu FIFA da sordu: Hagi mi, Alex mi?

FIFA, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın efsane oyuncuları Alex de Souza ile Gheorghe Hagi'nin Süper Lig performanslarına ilişkin oylama başlattı.

AA02 Mart 2021 Salı 16:51 - Güncelleme: 02 Mart 2021 Salı 16:51
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FIFA'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından başlatılan oylamada, efsane "10 numaralar" arasında gösterilen Galatasaraylı Gheorghe Hagi ile Fenerbahçeli Alex de Souza'nın Süper Lig'de forma giydiği dönemlerdeki performansının değerlendirilmesi istendi.

Gün boyu devam edecek oylamaya, şimdiden 200 binin üzerinde futbolsever katıldı. Oyların yüzde 54,1'ini alan Alex, oylamada an itibarıyla ilk sırada yer alıyor.

1996 yılından emekliye ayrıldığı 2001 yılına kadar Galatasaray forması giyen Hagi, sarı-kırmızılı ekipte 192 karşılaşmada 71 gole imza attı. 2004-2012 sezonları arasında Fenerbahçe'de görev alan Alex ise 344 karşılaşmada 171 kez ağları sarstı.

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