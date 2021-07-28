28 Temmuz 2021 Çarşamba 23:08 - Güncelleme: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 23:08

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında PSV Eindhoven'ı konuk eden Galatasaray'da mücadeleye bir kez daha Fernando Muslera ve Terim'in tepkisi damga vurdu.

PSV'nin 5-1 gibi farklı bir skorla kazandığı ilk maçta da ciddi hatalar yapan ve Galatasaray'ın farklı yenilgisinde önemli pay sahibi olan Uruguaylı file bekçisi, rövanş maçında bu kez teknik direktör Fatih Terim'i çileden çıkardı.

Karşılaşmanın 37. dakikasında PSV köşe vuruşu kullandı. Philipp Max'ın ceza sahasına açtığı ortada Muslera, son derece müsait bir durumda olmasına karşın topu tutmak yerine ceza sahası dışına yumrukladı. Topla buluşan PSV'li Madueke'nin vuruşu, penaltı noktası üzerinde Marcao'ya çarptı ve ağlarla buluştu.

TERİM ÇILGINA DÖNDÜ

Başta Muslera olmak üzere sarı-kırmızılı futbolcular golden sonra büyük üzüntü yaşarken, teknik direktör Fatih Terim yedek kulübesinde adeta çılgına döndü.

Uruguaylı file bekçisinin topu tutmak yerine yumruklamasına çok sinirlenen Fatih Terim, saha kenarında elle tutma işareti yaparak tepkisini göstermiş oldu. Tecrübeli teknik adamın 'Tut şu topu ya!' sözleri de ekrana yansıdı.

İlk maçın ardından rövanş maçına da yaptığı hata ile damga vuran Fernando Muslera, sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

İLK MAÇTA 2 KRİTİK HATA

Fernando Muslera, PSV ile oynanan ilk maçta da yaptığı hatalarla sarı-kırmızılıların tepkisini çekmişti.

Müsabakanın ikinci dakikasında savunma oyuncusu Marcao, Eran Zahavi'nin baskısında topu kaleci Muslera'ya dönmüştü.

Topu kontrol etmekte güçlük çeken Uruguaylı file bekçisi, İsrailli golcünün presinde topu kaptırınca Zahavi'ye sadece meşin yuvarlağı filelere göndermek kalmıştı.

Maçta kötü bir performans sergileyen 35 yaşındaki file bekçisi, müsabakanın 88. dakikasında Mario Götze'nin attığı golde yine büyük bir hataya imza atmıştı.

Sol kanattan açılan ortaya Alman futbolcu etkisiz bir kafa vuruşu yaparken topu tokatlamaya çalışan Muslera, başaramayınca skor 5-1'e gelmişti.