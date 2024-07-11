Kerem'in menajeri William D'Avila, Spartak'tan gelen teklif hakkında Rus basınına değerlendirmeler yaptı.

Sport Express'e konuşan D'Avila, futbolcusunun Rusya'da Spartak Moskova'dan gelen bir teklifi kabul etmeyeceğini ifade ederek "Kerem Avrupa kupalarına katılan bir kulüpte oynamak istiyor" dedi.

FIFA ve UEFA, 2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle, Rusya Milli Takımı'nın ve Rus kulüplerinin kendi organizasyonlarına katılmasını yasaklamıştı.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 15M€

Kerem Aktürkoğlu'nun adı Spartak Moskova dışında İspanya'dan Real Sociedad ile de ciddi şekilde anılmıştı. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.