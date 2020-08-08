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Spor

Obbi Oulare transferinde Beşiktaş'a mesaj var

Beşiktaş'ın gündemine Belçika Ligi'nde Standard Liege forması giyen forvet oyuncusu Obbi Oulare gelmişti. Belçika'da sezonun açılış maçında Obbi Oulare kadroya alınmadı.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 18:37 - Güncelleme: 08 Ağustos 2020 Cumartesi 18:37
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Forvet transferi için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, Mario Balotelli transferi iddiasından sonra Standard Liege forması giyen Obbi Oulare için de haberler çıkmıştı. Oulare'nin takımı Standard Liege'in sezonun açılış karşılaşmasında Cercle Brugge ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadığı ifade edilirken Beşiktaş'a transferi kuvvet kazandı. 

TEKNİK DİREKTÖR TERCİHİ

Voetbal24'e göre teknik direktör Philippe Montanier, hücum hattında Duje Cop ve Felipe Avenatti'yi kullanmak istiyor. Bu karar sonrası oyuncunun takımdan ayrılmasının beklendiği aktarılmakta.

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