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Spor

Obertan Erzurumspor'da kaldı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Fransız futbolcu Gabriel Obertan ile yeniden anlaşmaya varıldı.

IHA12 Ağustos 2020 Çarşamba 13:10 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 13:10
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Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2020-2021 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor.

Bir yıllık aranın ardından tekrar Süper Lig’e yükselen mavi-beyazlı ekipte futbolcular, antrenman öncesi Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde toplandı.

Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Yaklaşık 2 saat süren antrenmanda kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapıldı.

“BB. ERZURUMSPOR, OBERTAN İLE YENİDEN ANLAŞTI”

Öte yandan ise BB Erzurumspor’un geçtiğimiz sezon formasını giyen ve mavi-beyazlı kulübün küme düşmesiyle birlikte sözleşmesi gereği serbest kalan Fransız futbolcu Gabriel Obertan ile yeniden anlaşmaya varıldı. Tecrübeli futbolcu 1 sene daha mavi beyazlı formayı giyecek.

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