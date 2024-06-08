Bir dönem ligimizde Trabzonspor forması giyen Nijeryalı eski futbolcu John Obi Mikel, Fenerbahçe'nin Jose Mourinho hamlesiyle ilgili konuştu.

Portekizli teknik adamla daha önce Chelsea'de çalışan Mikel, kendi YouTube kanalında eski hocasının sarı lacivertlilere imza atmasıyla ilgili şunları kaydetti: "Jose; insanlara, kalabalığa nasıl oynayacağını çok iyi biliyor ve bundan keyif alıyor. Türkiye'de insanlar seni seviyorlar ve istediğin her şeyi veriyorlar ancak kazanmak zorundasın. Futbolla yaşıyor; nefes alıyor ve yemek yiyorlar. Kazanamazsan ve işler kötü giderse çok ama çok hızlı şekilde sana sırt çeviriyorlar. Jose'nin ne yapmaya çalıştığını anlıyorum. Demeçleriyle taraftarı ve camiayı yanında istiyor ancak bu performansına da yansımalı. Maçları kazanmalı. Eğer bunu yapamazsa ona ne kadar hızlı sırt çevirdiklerine şaşıracaktır."

2019-2020 sezonlarında Trabzonspor forması giyen John Obi Mikel; 2006'dan 2016'ya dek 10 sene Chelsea'de oynamış ve bunun 6 sezonunu Mourinho ile geçirmişti.