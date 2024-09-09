Chelsea'de uzun yıllar forma giyen, 2019/20 sezonunda da Trabzonspor formasını terleten Nijeryalı John Obi Mikel, 'The Obi One' isimli podcast yayınında Victor Osimhen'in Galatasaray'a transferini değerlendirdi ve Chelsea'nin neden bu transferde başarısız olduğunu açıkladı.

"VICTOR, CHELSEA'Yİ ÇOK İSTİYORDU"

"Victor'un ne istediğini biliyorum, Chelsea'nin ona ne teklif ettiğini biliyorum, nereye vardıklarını biliyorum, sonunda bir uzlaşmaya varıldı, her iki taraf da uzlaşmak zorundaydı, burada ve orada bazı küçük şeyler vardı, evrak işleri, sağlık gibi... Çizginin aşılamadığı birkaç konu vardı ve fazla zamanı yoktu. Her iki taraf da anlaşmanın sağlanması konusunda üzerine düşeni yaptı ve Chelsea'yi bu konuda takdir ediyorum çünkü hem kulübü nereye götürmek istedikleri konusundaki hırslarını hem de Victor'un kulübe gelmeyi ne kadar çok istediğini görebiliyordum."

"OSIMHEN'İ ARADIM, 20 DAKİKA KONUŞTUM"

"Chelsea'ye transferinin gerçekleşmemesi Osimhen'i hayal kırıklığına uğrattı. Transfer penceresi kapandığında Osimhen ile konuştum, telefonla aradım, 20 dakika konuştuk, 'Dinle, ben her zaman senin yanındayım, kafanı dik tutmalısın, sıkı çalışmaya devam etmelisin, antrenmanlara devam etmelisin, şu anda durumunun iyi olmadığını ama güçlü olduğunu biliyorum.' dedim."

"OSIMHEN, BİRAZ DROGBA BİRAZ COSTA GİBİ"

"Victor güçlü bir karakter, biraz Didier Drogba ve Diego Costa'ya benziyor ve Chelsea'de eksikliğini hissettiğimiz bir şey de bu, savunmacıların gözünü korkutabilecek, o sertliğe sahip forvetler ve Victor'da kesinlikle bu özellik var. Transfer konusunda kesinlikle bir sorun yok."

"OSIMHEN, CHELSEA OYUNCUSU OLACAK"

"Bence dediğim gibi, Ocak ya da gelecek yaz ne zaman olursa olsun, bu konuyu tekrar ele almamız gerekirse, nerede olduğumuzu, nerede durduğumuzu biliyoruz ve sadece tamamlanması gereken küçük detaylar var ve Chelsea ile Osimhen arasında anlaşma yapılacak. Benim için Chelsea Victor'la, Victor da Chelsea ile çok iyi, çok mutlu bir noktada."

"OSIMHEN, DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN"

"Emin olmak istiyorum, dinlenmeyeceğim, onu kulübe getirdiğimden emin olmak istiyorum çünkü biliyorum, arkadaşım olduğu için değil, küçük kardeşim gibi ya da Nijeryalı olduğu için değil, hayır, o şu anda dünyanın en iyi forvetlerinden biri, Afrika'nın en iyi oyuncusu, Chelsea'ye neler kazandırabileceğini biliyorum ve eminim ki pek çok Chelsea taraftarı Victor'un kulübe neler getirebileceğini biliyor."

"SADECE BİRKAÇ KÜÇÜK AYRINTI KALMIŞTI"

"Victor bu konuda çok fazla eleştiriye maruz kaldı çünkü insanlar ne olduğunu tam olarak bilmiyorlar. Çocuğu eleştirmeden önce bunu bilmeniz gerekir. Victor, Chelsea'ye gelmeyi gerçekten çok istiyordu ve bunun için çok fazla ödün vermek zorunda kaldı çünkü maaş konusunda, istediği şeyler konusunda bir anlaşmaya vardık, sadece birkaç küçük ayrıntı vardı ve bunları aşamadık. Bana göre Victor'un açgözlü olduğuna dair saçma sapan şeyler duymak, birçok insanın onun hakkında aşağılayıcı konuşması. Hayır, bence özellikle Nijeryalıların onu destekleme zamanı geldi, etrafındaki insanların, arkadaşlarının, Nijeryalı taraftarların onun arkasında durma ve onu destekleme zamanı geldi."

"OCAK AYINDA İSTENİYORSA TRANSFER OLUR"

"Eğer Ocak ayında Chelsea hala Victor'u istiyorsa ve Victor hala Chelsea'ye gelmek istiyorsa, tam olarak nerede olduğumuzu biliyoruz. Mesele zor olması değil, biz sadece anlaşmayı yapacağız."

"NAPOLI'YE CHELSEA'DEN BİRİ GİTTİ"

"Her şeyin tam ortasındaki adam bendim. Birkaç gün uyumadım, Perşembe ve Cuma günleri uyumadım, açıkçası Dubai'deyim, yaklaşık üç saat fark var, telefon görüşmelerini beklemek zorunda kaldım, sabah 4'te uyudum çünkü Victor'un istediği her şeyi dahil etmeye çalıştığımızdan emin olmak için o taraftan ve bu taraftan bir telefon bekliyordum ve kulübün de sahibinden onay aldığından emin olması gerekiyordu. Chelsea Sportif Direktörü Paul Winstanley gerçekten ama gerçekten inanılmazdı. Sportif direktör olan bu adamın şu anda konuştuğum ve çok iyi tanıdığım biri olduğunu söyleyebilirim. Ondan duyduklarım inanılmazdı, kulübün, sahiplerinin, özellikle de Paul'ün kulübü nereye götürmek istediğini görmek çok ferahlatıcı, mutlu olacak çok şey var, çok heyecan var, bir vizyonları var ve bu çok büyük bir vizyon. Kulübe herhangi bir oyuncuyu getirmek istemiyorlar, önemli olan doğru oyuncuları, takımı ve kadroyu geliştirebilecek oyuncuları getirmek ve bence Paul bu konuda en iyisi ve bu transfer döneminden itibaren doğru oyuncuların kulübe geldiğini görmeye başlayacağız ve bunu görmek gerçekten çok güzel bir şey."

"VICTOR, CHELSEA İÇİN ÇOK İSTEKLİYDİ"

"[Chelsea]anlaşmayı yapma konusunda çok ciddiydi. Sanırım Çarşamba günü Paul[Winstanley]ile konuştum ve 'Dinle, Victor'u görmesi için birini göndermeliyiz, bu onun olaylara bakış açısını değiştirecek ve o zaman kulübe gelmesini ne kadar istediklerini anlayacak' dedim. Kulüp hemen birini Napoli'ye göndererek Victor ve menajeriyle konuşmasını ve anlaşmayı sağlamasını istedi. Bu, kulübün oyuncuyu ne kadar istediğini ve Victor'un da kulübe gelmek için ne kadar istekli olduğunu gösteriyordu."

"CHELSEA, OSIMHEN'İN ÇOCUKLUK KULÜBÜ"

"İnsanların 'gelmek istemedi' dediğini biliyorum, hayır bu doğru değil. Victor'un gerçekten kulübe gelmek istediğini biliyorum çünkü hala Avrupa'da kanıtlaması gereken çok şey olduğunu biliyor. Chelsea'ye gelmek istiyor, kulübün olması gereken yere geri dönmesine yardımcı olmak istiyor, Premier Lig'de çok gol atabileceğini biliyor ve bunu yapmak için çocukluk kulübü Chelsea'den daha iyi bir yer olabilir mi?"