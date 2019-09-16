Obi Mikel'den milli ara sonrası müthiş dönüş
Trabzonspor'un yıldız ismi John Obi Mikel, milli ara öncesinde gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratmıştı.
- Fanatik
John Obi Mikel, Trabzonspor formasıyla çıktığı maçlarda gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratmıştı.
Hazırlık kampını kaçıran Nijeryalı futbolcu, 12 günlük milli arayı çok iyi değerlendirdi.
Bu sürede eksiklerini kapatan Mikel, Gençlerbirliği karşısına 11'de başladı. 32 yaşındaki futbolcu ortaya koyduğu oyunla göz doldurdu ve Karadeniz ekibindeki en iyi performansını sergiledi.
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