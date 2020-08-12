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Spor

Obi Mikel'den transfer mesajı

Trabzonspor'dan olaylı bir şekilde kontratını tek taraflı feshederek ayrılan Obi Mikel yaz transfer döneminde kendisine kulüp arıyor. Mikel, kariyerini İngiltere'de devam ettirmek istiyor.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 18:03 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 18:04
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Trabzonspor'dan ayrılan John Obi Mikel, sonrasında hiçbir kulüple anlaşmadı. 33 yaşındaki oyuncu, mart ayından beri kulüpsüz durumda bulunuyor.

Uzun yıllar Chelsea forması giyen Obi Mikel, kendisini yeniden İngiltere'de göstermek istiyor.

"ACELEMİZ YOK"

Obi Mikel yaptığı açıklamada; "İngiltere'den ilgilenen kulüpler var ve neden olmasın? Şu anda kulüplerle görüşme halindeyiz. Kesinlikle acelemiz yok." dedi.

John Obi Mikel, BBC'ye yaptığı konuşmada West Bromwich Albion ve Championship takımı Stoke City ile ilgili iddiaları yanıtsız bıraktı.

John Obi Mikel, 2019/2020 sezonunda Trabzonspor ile 19 Süper Lig maçında boy gösterdi.

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