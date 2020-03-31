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Spor

Trabzonspor'da Obi Mikel'in yerine Marvelous Nakamba

Trabzonspor Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız verdi.

31 Mart 2020 Salı 09:31 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 09:31
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Bordo-Mavililer, Nijeryalı futbolcu Obi Mikel'in takımdan ayrılışından sonra 6 numaraya oyuncu bakıyor. Mouscron forması giyen Frank Boya'dan sonra gündeme ikinci bir isim geldi… Aston Villa forması giyen Marvelous Nakamba…

BU SEZON 26 MAÇTA OYNADI

Geçtiğimiz yıl Belçika ekibi FC Brugge'dan Aston Villa'ya geçen 26 yaşındaki Zimbabve'li ön libero güçlü fiziği ile dikkat çekiyor. Bu sezon 21 maçta görev yapan Nakamba 12 kez de ülkesinin milli takım formasını giydi.

İngiliz ekibi Aston Villa'da oynayan Marvelous Nakamba, 190 karşılaşmada oynadı. 4 gol atarken 5 de asist yaptı.

(Sabah)

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