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Spor

Obinna Nwobodo: Göztepe olarak sezona hazırız

Göztepe'nin Nijeryalı forveti Obinna Nwobodo yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu. Nwobodo, sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini dile getirdi

DHA13 Ağustos 2021 Cuma 19:43 - Güncelleme: 13 Ağustos 2021 Cuma 19:43
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Süper Lig'de sezonun ilk maçında pazar günü deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak Göztepe'de Nijieryalı orta saha oyuncusu Obinna Nwobodo, sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini dile getirdi. "Şu anda hepimiz çok hazırız" sözleriyle konuşmasına başlayan 24 yaşındaki futbolcu, "Çok iyi çalıştık. Umarım sezon bizim için çok iyi geçer. Göztepe'de ikinci sezonuma başlayacağım için gerçekten çok mutluyum" diye konuştu.

Taraftarlarla buluşacakları günü iple çektiklerini ifade eden Obinna Nwobodo, "Taraftarımızın arkamızda olması çok önemli. Bizim için çok değerliler. Onlar bizim 12'nci adamımız. Bizi her koşulda destekleyeceklerini bilmek çok değerli. Umarım başarılı oluruz" dedi.

Kendisini sürekli geliştirmek için teknik direktör Ünal Karaman ve ekibinin söylediklerini çok iyi dinlediğini anlatan Nwobodo, "Her zaman çok, çok daha iyi olmak istiyorum" yorumu yaptı.

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