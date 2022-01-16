Obinna Nwobodo Göztepe'de kalıyor

AA 16 Ocak 2022 Pazar 15:29 - Güncelleme: 16 Ocak 2022 Pazar 15:29

Sönmez, yaptığı yazılı açıklamada, basına yansıdığı gibi oyuncuları Obinna ile ilgili hem kulüp hem de oyuncu açısından cazip transfer teklifleri olduğunu belirtti.

Kulüp başkanı Mehmet Sepil'in Obinna ile bu konuda görüştüğünü aktaran Sönmez, şunları kaydetti:

"Bu konuda Obinna'nın kararı büyük önem taşıyordu. Oyuncumuz fikrini başkanımızla paylaştı. Obinna, Göztepe'den ayrılmayı düşünmediğini, şu anda tek odak noktasının Göztepe'nin başarısı olduğunu iletti. Bu güzel ve örnek davranış için hem Türk futbolu hem Göztepe'miz adına oyuncumuza çok teşekkür ediyoruz."